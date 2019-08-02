وقالت السفارة في حسابها بموقع تويتر: "نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام المتواجدين في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة، حتى لا يتم استخدامها من قبل آخرين في معاملات مشبوهة، لكي لا تتعرض للمسائلة القانونية".

وفي يوليو الماضي، حذرت الخارجية الإماراتية، المواطنين المسافرين إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العلاج أو الإقامة الطويلة، من رمي شرائح اتصال هواتفهم المتحركة، التي يقومون باستخراجها بأسمائهم في بلد الزيارة، أو منحها لآخرين لاستخدامها، إذ يمكن استغلالها من قبل مجهولين، ما يعرضهم للمساءلة القانونية.

وحذرت السفارة السعودية في تركيا بدورها في وقت سابق، المواطنين السعوديين في تركيا من سرقة جوازات السفر أو المقتنيات الخاصة بهم من قبل أشخاص "مجهولين".

وذكرت السفارة السعودية في بيان: "نظرا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين، تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصا في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ".