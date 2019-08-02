وذكرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي على شبكات التواصل الاجتماعي أن الهجوم الإرهابي في عدن نفذ بواسطة سيارة يقودها انتحاري، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية اليمنية "سبأ"، أن الهجوم على مركز الشرطة أسفر عن سقوط 13 شرطيا.

وأوضحت أن استهداف مركز شرطة الشيخ عثمان وقع في تمام الثامنة من صباح الخميس.

وفي اليوم ذاته، شنت ميليشيات الحوثي الإيرانية هجوما بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة على معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني، أثناء احتفال تخريج دفعة جديدة من الجنود في معسكر الجلاء بمنطقة البريقة في عدن.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 32 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم على العرض العسكري، بينهم العميد منير اليافعي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني في عدن.

وتبنت ميليشيات الحوثي الهجوم على معسكر الجلاء في البريقة، الذي استهدف قوات الحزام الأمني التي لعبت الدور الأبرز في مكافحة الإرهاب ومواجهة مسلحي القاعدة وتنظيم داعش في عدن ولحج وأبين.

ولطالما استخدمت ميليشيات الحوثي الإيرانية الصواريخ الباليستية في استهداف قوات دعم الشرعية في اليمن، وكذلك الأراضي السعودية، وأثبتت الدلائل أكثر من مرة أن مصدرها طهران.