وأعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيا عبر حدود قطاع غزة باتجاه إسرائيل ليلا، وأطلق النار على الجنود، مما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح ومقتل الفلسطيني.

وخلال هذا الحادث أطلقت دبابة اسرائيلية النيران على مركز عسكري لحماس في غزة، وفق ما ذكر بيان للجيش.

وقال الجيش إن ضابطا وجنديين أصيبوا بجروح طفيفة عند قيام الفلسطيني، الذي جاء من خان يونس جنوبي قطاع غزة، بإطلاق النار.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "الفلسطيني ألقى قنبلة واحدة على الأقل، وقتل على يد الجنود الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المنطقة"، مؤكدا أن دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها على موقع لحماس ردا على الهجوم.

من جهتها، أكدت حركة حماس أن "الفلسطيني منفذ الهجوم داخل الحدود هو هاني حسن أبو صلاح"، ونعته في بيان. وذكر مصدر أمني فلسطيني أن أبو صلاح ينتمي لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة.

ويسود توتر على طول حدود قطاع غزة منذ بدء التظاهرات والمواجهات في مارس 2018، حيث قتل 297 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش الاسرائيلي منذ ذلك الوقت.

وتراجعت كثافة التظاهرات في الأشهر الماضية إثر التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة من مصر والأمم المتحدة. وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من 10 أعوام.