وأفادت إدارة الصحة في عدن بأن عدد قتلى الهجمات ارتفع إلى 49 شخصا، بالإضافة إلى 48 جريحا.

وقال نائب مدير مكتب الصحة بعدن، محمد ربيد، إن عمليات إحصاء الضحايا لا تزال مستمرة، لا سيما مع وجود إصابات حرجة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 27 شخصا في الهجومين، أحدهما انتحاري ضد مركز للشرطة في منطقة الشيخ عثمان والثاني استهدف معسكر الجلاء بمنطقة البريقة في عدن. وأعلنت ميليشيات الحوثيين الإيرانية مسؤوليتها عن تنفيذ الهجومين.

وشنت ميليشيات الحوثي الإيرانية الهجوم على معسكر الجلاء باستخدام صاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، واستهدف احتفالا لتخريج دفعة جديدة من الجنود.

وأدى الهجوم الإرهابي إلى مقتل العميد منير اليافعي، قائد اللواء الأول في قوات الدعم والإسناد بالحزام الأمني في عدن، بالإضافة إلى أكثر من 30 شخصا، وإصابة العشرات، وفق مصادر أمنية وطبية.

وذكر شهود عيان أن "الانفجار وقع خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء... وكان اليافعي قد نزل للتو من المنصة لتحية أحد الضيوف عندما وقع الهجوم"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم على معسكر الجلاء في البريقة، الذي استهدف قوات الحزام الأمني، التي لعبت الدور الأبرز في مكافحة الإرهاب ومواجهة مسلحي القاعدة وتنظيم داعش في عدن ولحج وأبين.

واتهم رئيس وزراء اليمن، معين عبد الملك سعيد، وسفير السعودية لدى اليمن في تغريدات منفصلة على تويتر إيران بالوقوف وراء الهجوم على العرض العسكري في معسكر الجلاء.

وقال السفير السعودي محمد بن سعيد الجابر: "الاستهداف المتزامن من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابية داعش وتنظيم القاعدة".