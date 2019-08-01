وقال الحزب، في بيان "يشيد حزب جبهة التحرير الوطني بتصريح الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في حفل تكريم النجباء في مدارس أشبال الأمة"، داعيا "الطبقة السياسية والشخصيات الوطني والمجتمع المدني إلى التناغم مع هذا المستوى من الوعي، الذي أظهره الجيش الوطني منذ بداية الأزمة”.

وبحسب الحزب فإن "الدعوة إلى حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة وإعلان الدولة التزامها بكل مخرجاته، لا يمكن أبدا أن يكون ذريعة لتلقي إملاءات أو شروط مسبقة للمشاركة في هذا الحوار".

واعتبر مطالب إطلاق سراح سجناء الرأي وتخفيف الإجراءات الأمنية على الحراك ورحيل الحكومة التي رفعتها لجنة الحوار بـ"الإملاءات".

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، الثلاثاء، إن التركيز على إجراء انتخابات رئاسية يجب أن يكون المحور الأساسي للحوار الوطني.

وأضاف "لا مجال لتضييع مزيد من الوقت، والانتخابات هي النقطة الأساسية التي يجب أن يدور عليها الحوار.. حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالنجاح، بعيدا عن أسلوب الشروط المسبقة التي تصل إلى الإملاءات".