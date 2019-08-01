وحسبما أفادت مصادرنا، سقط عشرات القتلى والجرحى نتيجة الهجوم على معسكر الجلاء، الذي تم بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي، واستهدف عرضا عسكريا.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 32 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم على العرض العسكري.

وقال شاهد عيان: "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن".

وتبنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران الهجوم على معسكر الجلاء بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.

وأكد شهود عيان سماع أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرار بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.

وأسفر الهجوم الثاني على مركز للشرطة في مدينة الشيخ عثمان عن مقتل العميد منير اليافعي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني في عدن، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة ومدنيين.

وتوجه المهاجم إلى بوابات مركز الشرطة قبل وقت قصير من تجمع العاملين في الصباح قبل بداية العمل.

وعدن الواقعة جنوبي اليمن هي مقر الحكومة الشرعية، التي تخوض حربا مع المتمردين الحوثيين منذ نحو 5 سنوات.