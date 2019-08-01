وقامت دبابة اسرائيلية بإطلاق النيران على مركز عسكري لحركة حماس في غزة، خلال الحادث، وفق ما أورده بيان للجيش.

وأضاف البيان، أن القوات الإسرائيلية رصدت شخصا قالت إنه مسلح وأخذ يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، فتم استدعاء قوات وأُعلن التأهب.

وأضافت أنه بعد اجتياز الفلسطيني للسياج وتسلله إلى داخل إسرائيل، قام بإطلاق النار على القوات التي استهدفته فأردته قتيلا.

وخلال الحادث، تم إغلاق بعض الطرقات وجرى استدعاء قوات لتأمين البلدات عقب الحادث التي سجل في منطقة الحدود.

وأكد البيان إصابة ضابط بجروح متوسطة وجندييْن بجروح طفيفة بعدما قالت إنهم تعرضوا لإطلاق نار من الفلسطيني، ونلقوا جميعا لتلقي العلاج في المستشفى.