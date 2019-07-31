وبذلك تكون هذه أول رحلة لشركات الطيران الأميركية تصل إلى المملكة منذ عام 1997، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة والقنصلية الأميركية، حيث استقبلوا الحجاج بحفاوة وتم تقديم الورود لهم.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأميركية.

وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تحفيز بقية الناقلات الجوية الأميركية لتسيير الرحلات بين الدولتين.

ونوه المنصوري بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالمملكة.