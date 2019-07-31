وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" التي التقت بالحاج "أوهي" وأفراد عائلته الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن دوماً وبالخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم أرض الحرمين الشريفين.

وأعرب الحاج أوهي عيدروس عن بالغ سعادته كونه أحد المستضيفين لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، داعياً الله أن يتقبل حجة وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مايقدمونه لخدمه حجاج بيت الله من أعمال كبيرة أثناء أدائهم مناسك الحج.

وأوضحت ابنته الحاجة سيتي رحيلا بأن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين على استضافة والدها وعائلتها وتحقيق حلمه بالحج للمرة الأولى في حياته قبل أن يتوفاه الله ، وإن حسن الاستقبال بالورود والكتيبات التثقيفية والهدايا للحجاج أظهرت الصورة الأخوية التي تقدمها المملكة لكل المسلمين وزوارها من جميع الدول .

وبينت حفيدته الحاجة كرسينا بأن شعورهم لا يوصف مشيده بالعناية والاهتمام بحجاج بيت الله الحرام وإلى تفاني وإخلاص رجال الأمن في هذه البلاد المباركة.