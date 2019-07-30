وأكد قائد قوات أمن الحج، اللواء سعيد بن سالم القرني، أن جميع المؤشرات الأمنية لموسم حج هذا العام 1440 هجرية، حتى هذه اللحظة إيجابية، لافتا إلى أن الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج استكملت للوصول إلى موسم حج مميز.

وأوضح أن هناك خطط مساندة تتمثل في خطة إدارة مركز القيادة والسيطرة والمتابعة الجوية، موضحا أنه يعتمد على إداة حركة المركبات أو المشاة على 3 أدوات تفيد في التنبؤ بأي مخاطر تحيط أي مرحلة من مراحل التصعيد أو النفرة وإشعار القادات الموجودة على أرض الواقع لتلافيها.

وتتمثل هذه الأدوات في المراقبة الفنية "التلفزيونية "، وكذلك العنصر البشري المتمثل في القوات الأمنية المنتشرة في كافة جزء من أنحاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الرابطة بين مكة والمدينة إلى جانب المتابعة الجوية من خلال رحلات الطيران المجدولة على مدار الساعة والتي تعمل في مجملها في تمكين العاملين في الميدان من إدارة حركة المركبات والحشود بكل كفاءة واقتدار.

وأفاد بأن إجمالي عدد الكاميرات الموجودة في المشاعر المقدسة والحرم المكي أكثر من 5 آلاف كاميرا توفر تغطية شاملة لكل موقع يمر عليه الحجاج، لافتا أن مركز القيادة والسيطرة في الأمن العام مجهز بأحدث التقنيات لنقل أدق التفاصيل للقيادات الميدانية.

من جانبه، قال نائب قائد قوات أمن الحج لشئون المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي أن خطة أمن المسجد الحرام تقوم على ثلاثة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي لإدارة حركة الحشود ومراقبتها وتفتيتها إلى كتل بسيطة لتسهيل حركة المعتمرين وسهولة وصولهم إلى المسجد الحرام، بالإضافة إلى المحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والمحور الإنساني لمساعدة كبار السن والمرضى والأطفال والتائهين.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام لكل فرض تبلغ مليون مصل منها 400 ألف مصل داخل الحرم و300 ألف داخل التوسعة السعودية الثالثة و 400 ألف داخل الساحات، وعليه تهدف قوة إدارة الحشود إلى تهيئة الممرات في الساحات وداخل المسجد الحرام ليتمكن المصلين من الوصول إلى المواقع المخصصة لأداء الصلوات بيسر وسهولة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطواف 105 آلاف طائف في الساعة موزعة على أدوار الطواف الخمسة منها 30 ألف طائف في الصحن و10500 طائف في الدور الأرضي و 28500 طائف في الدور الثاني و2000 طائف في الدور المخصص للعربات و36500 طائف في السطح مبينا أن الطاقة الاستيعابية للمسعى مطابقة للطاقة الاستيعابية للمطاف.