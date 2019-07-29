وخصصت الهيئة بالتعاون مع الشركاء خمس طائرات تعد الأحدث في العالم، وهي مزودة بأحدث التجهيزات الطبية الطارئة لتغطية المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وستعمل الطائرات على تقديم الرعاية الطبية الفائقة للحالات الحرجة والاستجابة السريعة، لتكون مكملة للخدمات الصحية المقدمة للحجاج، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعملت هيئة الهلال الأحمر السعودي على الوقوف على تجهيزات مهابط الطيران بمستشفيات منطقة مكة ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المنقولة عن طريق الإسعاف الجوي التي تسعى الهيئة من خلالها لتحقيق زمن استجابة قياسي.

ويمكن الاستفادة من خدمات الإسعاف الجوي من خلال رقم الطوارئ الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي 997 الذي سيقوم بترحيل البلاغ إلى الإسعاف سواء الجوي أو الأرضي بناء على المعطيات التي يتلقاها مستقبل المكالمة بغرفة العمليات المركزية.