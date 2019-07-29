ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن الضربة التي وقعت يوم السبت في منطقة جوليس الجبلية.



وبايعت حركة الشباب المتطرفة تنظيم القاعدة وتقاتل بين الحين والآخر ميليشيات منشقة في شمال الصومال بايعت تنظيم داعش الإرهابي.

وتشن الولايات المتحدة ضربات جوية على نحو متكرر في الصومال دعما للحكومة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة في مقديشو والتي تقاتل الجماعات المتطرفة على مدى سنوات.