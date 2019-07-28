وقالت الأحزاب في مؤتمر غاب عنه ممثلون عن التجمع الديموقراطي، الذي أعلن ان قراره النهائي سيعلن عنه بعد اجتماع اللجنة المركزية الاحد القادم، أن القرار النهائي عن القائمة المشتركة سيعلن الخميس القادم.



ويشار الى ان الأحزاب الثلاثة التي شاركت في المؤتمر هي: الجبهة الديموقراطية للسلام، العربية للتغيير، القائمة العربية الموحدة.

ونقلت وكالة "معا" عن مصادر إعلامية أنه بموجب اتفاق اولي بين الأحزاب العربية تقرر ان يستمر النائب أحمد الطيبي (العربية للتغيير) بشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، وان يشغل النائب د. مطانس شحادة المنصب الثاني في القائمة بعد أيمن عودة (الجبهة الديموقراطية للسلام)، وذلك بعد تنازل النائب منصور عباس (القائمة العربية الموحدة) لتسهيل عملية إقامة القائمة، وسيشغل النائب أحمد الطيبي المكان الرابع في القائمة.

وأوضحت وكالة معا أن أمام الأحزاب العربية تحد كبير لاستعادة ثقة الجمهور الفسطيني داخل الخط الأخضر الذي يشكل خمس المصوتين والذي سجل أيضا في الانتخابات الأخيرة نسبة منخفضة بالإقبال على التصويت وضعت مصير الاحزاب العربية خلال الساعات الأخيرة من التصويت في خطر هدد مصيرها.

تجدر الإشارة إلى ان زيادة نسبة التصويت بالانتخابات في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر يمكن أن تساهم بحصول القائمة على عدد كبير من المقاعد.