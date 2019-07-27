وأفاد بيان للشرطة بأن الخلية تتكون من 5 أفراد متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، بينهم معتقل سابق بقضايا الإرهاب سبق له أن قاتل في صفوف إحدى الجماعات الإرهابية بسوريا والعراق.

وأضاف البيان ذاته أن المعطيات الأولية بينت أن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم "داعش"، وذلك بهدف التنسيق والإعداد للقيام بعمليات إرهابية ضد مواقع حساسة بالمملكة.

وأعلن الأمن المغربي، الشهر المنصرم، عن تفكيك عدة خلايا إرهابية تنشط في عدة مناطق في الدولة أخرها خلية مكونة من 4 أفراد موالين لتنظيم داعش، ينشطون بمنطقة الحوز ضواحي مراكش.

ومنذ الهجومين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية، وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.