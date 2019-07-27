وذكرت أن أحمد القرا (23 عاما) توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق خان يونس، كما أصيب 38 فلسطينيا بأعيرة نارية.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن جنوده أطلقوا النار على متظاهرين فلسطينيين تجمعوا قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقتل 296 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة في نهاية مارس 2018، معظمهم في احتجاجات والآخرون في ضربات جوية أو قصف دبابات.

كما قتل سبعة إسرائيليين في الفترة نفسها.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من 10 أعوام.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ثلاث حروب منذ عام 2008.