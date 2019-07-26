وذكرت السفارة الفرنسية في تونس، الجمعة، في تدوينة على صفحتها في فيسبوك، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر جنازة السبسي التي ستنطلق من قصر قرطاج باتجاه مقبرة الجلاز.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الخميس، أنه سيتوجه إلى تونس للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل السبسي.

ومن بين الرؤساء الذين سيحضرون الجنازة، الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حيث سيصل إلى تونس مساء الجمعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية تونسية.

ونقلت وسائل إعلام تونسية محلية عن مصادر قولها إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيكون من بين المشاركين في جنازة السبسي الذي أعلن عن وفته الخميس.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توجه الجمعة إلى تونس للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل السبسي.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة التونسية إن من بين الزعماء الذين أكدوا حضورهم جنازة السبسي الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح.

ومن بين المشاركين في تشييع جنازة السبسي ملك إسبانيا فيليب السادس، وكذلك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ونقل جثمان الرئيس التونسي الراحل من المستشفى العسكري في العاصمة إلى قصر قرطاج، وسط تواجد أمني مكثف وحضور عدد كبير من المواطنين.

وتوفي السبسي، الخميس، عن عمر ناهز 92 عاما، تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية، وأعلنت تونس الحداد 7 أيام.