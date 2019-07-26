وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيات الحوثية عبر وسائل إعلامها من إسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة، إنما تضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها الميليشيات في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي الإيرانية دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت وشيكة.

وأشار إلى أن الميليشيات استخدمت صورا قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات إسقاط طائرة تابعة للتحالف.

وأوضح المصدر أن تاريخ الميليشيات مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمني وللعالم، وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق عاصفة الحزم باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني.