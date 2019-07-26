وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة فرانس برس إن "رجال الإطفاء يحاولون منذ ظهر الخميس إخماد حريق قريب من كنيسة التجلي بدأ في غابة أسفل جبل طابور".

وأضاف أن عددا كبيرا من "رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق من عدة نقاط"، موضحا أنه "حتى الآن نقوم بالسيطرة على الحريق، لكن طبيعة المنطقة صعبة وطالما أنه لا توجد رياح فالوضع سيكون جيدا".

وتم إجلاء 12 راهبا من الكنيسة ليلة الجمعة، وقالت الشرطة في بيان إن الحريق ليس جنائيا.

من جهتها، قالت مؤسسة حراسة الأراضي المقدسة المسؤولة عن كنيسة التجلي في بيان إن "الحريق الضخم وانتشار النيران بالقرب من الكنيسة على جبل الطور وإجلاء الرهبان من الجبل هو نتيجة مباشرة لإهمال الدولة وللبنية التحتية".

وأضافت: "لا يوجد مياه أو إمدادات للمياه منتظمة"، مشيرة إلى أن "الكنائس المسيحية حذرت مرارا السلطات طيلة سنوات وطالبنا بإمدادات المياه إلى أعلى الجبل كما ينص القانون وتوجهنا إلى الوزارات المطلوبة ولم يفعلوا شيئا".

ويبلغ ارتفاع جبل طابور أو الطور 588 مترا فوق سطح البحر. وهو الجبل الأعلى في جنوب الجليل الأسفل في شمال إسرائيل. كما أن قمة الجبل واضحة ويستطيع الناظرون رؤيتها من أماكن بعيدة كالجليل والجولان.

وفي قمة الجبل هناك كنيستان، واحدة كاثوليكية هي كنيسة التجلي وأخرى للروم الأرثوذكس. ويزور مئات الآلاف من الحجاج هذه الكنيسة كل عام بحسب الكنائس.