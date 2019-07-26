ووقع الحادث بسبب الأمطار الغزيرة وأدى إلى دفن حافلة كانت تقل الضحايا مساء الأربعاء في منطقة أسني في جبال أطلس.

وقالت السلطات في بيان إنها انتشلت جثث 11 امرأة و3 رجال وطفل من السيارة أثناء الليل.

ووصف الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي في تصريح لسكاي نيوز عربية الحادث بالفاجعة، وقال إن جهود الإنقاذ ما تزال مستمرة لتحديد عدد الضحايا والأسباب الحقيقية وراء الحادث.

من جانب آخر، أكدت مصادر رسمية، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس، بريف إجوكاك وويرغان بجبال الأطلس الكبير بين مدينتي تارودانت ومراكش جنوبي المغرب.

وذكر شهود أن السيارة كانت تقل الركاب من مدينة الدار البيضاء إلى قرية تالوين التي تبعد 670 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة الرباط.

وخلف الحادث كومة من الأتربة والأوحال بارتفاع 20 مترا مما أغلق الطريق الجبلي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أن عمليات الإنقاذ مستمرة لإزاحة الأوحال والأتربة التي يناهز علوها 20 متر تقريبا والتي طمرت كليا احدى السيارات للنقل.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعلن عن العدد الحقيقي للضحايا تباعا فور انتهاء عمليات الإنقاذ.