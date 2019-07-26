وقال البيان الذي نشرته السفارة على فيسبوك "تزود الولايات المتحدة القوات المسلحة المصرية بـ 930 سيارة أميركية من طراز إم آر إيه بي (محمية من الكمائن المقاومة للألغام)".

وأوضح البيان المقتضب أنه "سيتم استخدام هذه المركبات لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية. بالإضافة إلى ذلك، فهي جزء من مجموعة واسعة من مبادرات التعاون العسكري بين البلدين".

وتندرج هذه الهبة في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية لمصر والذي استؤنف في آذار/مارس 2015 بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.

وتأتي هذه المساعدات في ظل مواجهات بين قوات الأمن المصرية ومجموعات متطرفة تنشط في محافظة شمال سيناء حيث معقل الفرع المصري لتنظيم داعش والذي يُطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء".

ويُعلن الجيش المصري باستمرار مقتل عناصر تكفيرية. وقُتل نحو 650 إرهابيا و50 عسكرياً مصرياً منذ شباط/فبراير 2018، بحسب أرقام رسمية.