وجدد المالكي تذكيره للمجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضح أن توجيه الميليشيات صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية، المأهولة بالمواطنين العزل، وتعمدها استهداف المدنيين، تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية، وتوقع الميليشيات المدعومة من إيران، تحت طائلة القانون الدولي.



واستهجن المالكي الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر، معلنة كذبا وزيفا، استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستحبط كل محاولات الميليشيات الإرهابية، وستبطل مخططاتها العدائية.