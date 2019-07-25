وقالت الرئاسة التونسية على صفحتها في فيسبوك: "وافت المنية صباح اليوم الخميس على الساعة العاشرة و25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".

وبعد ساعات قليلة من وفاة السبسي، أعلن مجلس نواب الشعب التونسي أن رئيسه محمد الناصر (85 عاما) سيتولى الرئاسة المؤقتة للجمهورية، كما ينص الدستور.

ونعى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، "بكلمات الحزن والأسى"، الباجي قايد السبسي، معتبرا أن الأمة العربية "فقدت زعيما صاحب التزام عروبي لا يتزعزع، تجلى خلال قيادته الحكيمة للقمة العربية في دورتها الحالية".

وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء، للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، في وفاة الرئيس السبسي، قال فيها: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر معزيا بوفاة السبسي.

وقدمت دولة الإمارات تعازيها لتونس بوفاة رئيسها، إذ نشر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: "تعازينا للشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي .. قاد تونس في أحرج أوقاتها بحكمة وروية واقتدار ... رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه .. وألهم شعبه وأهله الصبر والسلوان . وحفظ الله تونس وشعبها وأرضها دائما وأبدا".

وفي مصر، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، "يتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي، وللشعب التونسي الشقيق، ويؤكد أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور".

وتابع: "ستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا".‏

من جانبه، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برسالة تعزية في وفاة السبسي، واصفا إياه بأنه أحد "رجالات تونس الكبار، الذين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم وساهموا، بكل إخلاص ونكران ذات، في بناء دولتها الحديثة".

وفي الأردن، أعلن البلاط الملكي الحداد لمدة 7 أيام على وفاة الرئيس التونسي.