وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في رسالته على استئناف مسار المفاوضات، وذلك لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، والخاص بسد النهضة.

وتهدف المفاوضات إلى توصل الدول الثلاث لاتفاق بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد، على نحو يراعي بشكل متساو مصالح هذ الدول.

وكان الرئيس المصري قد شدد على أهمية التوصل إلى إجراءات عملية لبلورة الاتفاق بشأن السد، في إطار إعلان المبادئ، مؤكدا على ضرورة أن يراعي الاتفاق أهمية وحيوية موارد مصر المائية، بالنسبة للشعب المصري ومستقبله، وكذلك الجهود التنموية للشعب الإثيوبي، في إطار المصلحة المشتركة التي تفرض التوظيف الأمثل لطاقة وموارد البلدين.