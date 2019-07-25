وأوضح بفون أنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي سيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر، وفق ما أوردت "رويترز".

ولم يحدد بفون موعدا بعينه للانتخابات الرئاسية التي يتولى الفائز فيها حكم البلاد لمدة أربع سنوات.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في وقت سابق، الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عاما، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

وطبقا للدستور، سيتولى رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، مهام الرئيس بصورة مؤقتة ريثما تجري انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.