وجاء إعلان الشاهد بعد وفاة الرئيس السبسي، صباح الخميس، في المستشفى العسكري بالعاصمة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان على صفحتها على فيسبوك: "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019، في تمام الساعة العاشرة و 25 دقيقة، المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي".

وأضافت أنه توفي في المستشفى العسكري بالعاصمة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.

وكانت عائلة الرئيس التونسي قد أعلنت، الخميس، أنه أُدخل إلى المستشفى مجددا، بعد مرور شهر تقريبا على الوعكة الصحية التي كان تعرض لها في يونيو.