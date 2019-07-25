وأعلنت الرئاسة التونسية وفاة السبسي صباح الخميس 25 يوليو 2019، في تمام الساعة العاشرة و 25 دقيقة، في المستشفى العسكري.

وعقب الإعلان، نشرت الرئاسة بيانا جاء فيه: "ببالغ الحسرة ومنتهى الأسى و بقلوب يملؤها الإيمان والخشوع، تنعى تونس أحد أكبر رجالاتها وبُناتِها رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، الذي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مرابطا من أجلها حتى تكون وتظل حرة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر".

وأضاف البيان: "لقد آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة، وقرب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر، فجنب شعبها ويلات التدافع والتصادم، وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي، وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها".

ودعت الرئاسة الشعب التونسي كافة إلى "الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية، صونا لمستقبل تونس وحاضرها".