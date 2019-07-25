وقال نجل السبسي لوكالة "فرانس برس" إن الرئيس التونسي: "في العناية الفائقة في المستشفى العسكري (في العاصمة) والأمور ليست على ما يرام".

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الشهر الماضي نقل السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

ويبلغ السبسي من العمر 92 عاما، وكان قد أعلن في أبريل الماضي عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.