وقال مدبولي إنه سيتم افتتاح جامعة العلمين، وفرع الأكاديمية العربية البحرية، في مدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى أن الدراسة ستبدأ بهما خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح أنه بالإضافة إلى المنطقة الصناعية والمشروعات السكنية ومناطق المراكز الثقافية، سيتم تشييد دار أوبرا ومتحف في محيط مقر مجلس الوزراء الجديد بالمدينة، إلى جانب منطقة تضم نموذجا مصغرا لمدينة الفنون القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي، عقب انتهاء أول اجتماع لمجلس الوزراء المصري بالمقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، الواقعة غرب الإسكندرية.

وأشار مدبولي إلى أن ذلك جاء نتيجة "جهود الحكومة ونجاحها في تشييد العلمين الجديدة خلال أقل من عامين"، مضيفا أن المدينة "ليست مصيفا فقط، بل إنها وفق رؤية الحكومة ستعمل على مدار العام، وذلك لما تحظى به من مقومات تؤهلها لذلك".

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن إنشاء المدينة يأتي في إطار خطة الدولة لإنشاء عدد من المدن، وأوضح قائلا: "من أهداف إنشاء مدينة العلمين الجديدة استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، إذ من المتوقع أن تستوعب المدينة نحو 4 ملايين نسمة، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من كبريات المدن المصرية".

وأعلن مدبولي في ختام المؤتمر الصحفي أنه تم الاتفاق مع أعضاء مجلس الوزراء على عقد مجموعة من الاجتماعات بمقر المجلس بالعلمين الجديدة على مدار الشهر المقبل وذلك "للتأكيد على الرسالة التي تود الحكومة نقلها، وهي أن هذا المقر الجديد للحكومة سيعمل على مدار العام".