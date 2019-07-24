وأكدت مصادر لسكاي نيوز عربية أن من بين المعتقلين، رئيس الأركان الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر أحمد بحر.

كما شملت الاعتقالات القياديين في الحركة الإسلامية، علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

وأشار المصدر إلى أن المجلس العسكري، يعقد اجتماعا لمناقشة هذا الموضوع.

وكان المجلس قد أعلن في 12 يوليو إحباط محاولة انقلاب من قبل عدد من الضباط، حيث قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي، الفريق جمال الدين عمر، في مؤتمر صحفي إن "المدبرين والمشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، بلغ عددهم 12 ضابطا، منهم 7 بالخدمة، و5 أحيلوا على المعاش، و4 ضباط صف"، مشيرا إلى أنه "تم التحفظ عليهم".