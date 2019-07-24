وذكر المدير الإقليمي للشركة في شمال أفريقيا، شريف برسوم أن الخطاب الموجه من الشركة يؤكد على تعليق الرحلات بين يومي 20-26 يوليو الجاري فقط.

ونفى برسوم في تصريحات صحفية، وجود صلة بين الشغب الذي قامت به بعض جماهير منتخب الجزائري لدى مغادرتها مطار القاهرة الدولي عقب حضور مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، وقرار الشركة بتعليق رحلاتها إلى القاهرة.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية أعلنت، السبت، تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمدة 7 أيام "كإجراء احترازي".

وأعرب وزير الطيران المدني المصري، يونس المصري، عن استياء القاهرة، من قرار وقف الرحلات الذي تم إعلانه دون تنسيق مع السلطات المصرية، وذلك خلال استقباله السفير البريطاني.

وأعلن جيفري آدامز عن اعتذاره عن عدم التنسيق مع السلطات المصرية قبيل إعلان قرار وقف الرحلات.

وأكد أن الإجراءات الأمنية بالمطار ليست من بين الدوافع لإصدار قرار وقف الرحلات الذي أرجعه الى اجراءات مراجعة دورية تقوم بها شركة الطيران البريطانية بشكل دوري.