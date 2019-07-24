ويقدم الاجتماع رسالة مهمة مفادها أن المدينة الواقعة غرب الإسكندرية، مدينة مستدامة العمل طوال العام في مصر، وليست "مصيفًا" يستغل لشهرين فقط.

وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي" إلى أن مدينة العلمين الجديدة، بها مناطق سكنية تستوعب 3 ملايين نسمة، ومناطق تجارية وسياحية وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمباني الخدمية الأخرى التي يجري تنفيذها بسواعد أكثر من 100 ألف مهندس وعامل في شركات مقاولات مصرية.

يشار إلى أن المبنى الجديد الخاص بـمجلس الوزراء المصري يتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي، حسب الصحيفة.