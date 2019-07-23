وكتب قرقاش على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :"الشيخ حمد بن جاسم القريب البعيد وعراب سياسات الظاهر والباطن كان دائما سباقا في توجهاته ومنها استقدام القوات الأميركية إلى قطر وتأسيس العلاقات مع إسرائيل والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا".

وأضاف الوزير الإماراتي أن ملاحظات حمد بن جاسم اليوم، هي "من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر".

ودأب حمد بن جاسم على نشر تغريدات تنافي الواقع القطري الداعم للإرهاب، والمتواطئ مع إيران.

ففي حين تستضيف قطر قاعدة أميركية، وقوات أجنبية على أراضيها آخرها القوات التركية، دأب بن جاسم على مهاجمة أي تعاون عسكري بين جيرانه وبقية دول العالم، في وقت اصطفت فيه الدوحة مع نظام طهران الساعي لإشعال المنطقة، ونشر الفوضى فيها.