وتفيد الأنباء بتقدم مستمر للجيش في جميع محاور طرابلس وخصوصا في عين زارة ووادي الربيع.

ويأتي ذلك بينما قالت مصادر سكاي نيوز عربية إن طائرة حربية تابعة لميليشيات طرابلس قصفت منطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة، مما أسفر عن قتلى وجرحى.

وبدأ الجيش الوطني الليبي حملة في الرابع من أبريل الماضي ليحاول انتزاع السيطرة على العاصمة الليبية من الميليشيات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في ليبيا، منذ سقوط معمر القذافي، في انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

وكانت ميليشيات طرابلس أعلنت، الشهر الماضي، استعادة السيطرة على مدينة غريان التي تعتبر القاعدة الخلفية الرئيسة للجيش الوطني الليبي في معاركه جنوب العاصمة. واتهم اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش تركيا بدعم الميليشيات في السيطرة على غريان.