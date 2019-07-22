وأضاف المهدي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أنه يجب الإسراع بتحقيق الاستقرار السيادي في البلاد لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي.

وقال المعارض السوداني إن ما تم الاتفاق عليه في البلاد مصلحة عامة للجميع، في إشارة إلى ما توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وأكد المهدي أنه لا مجال للقيام بالمحاصصة في المستقبل "يجب أن يكون أعضاء المجلس السيادي والحكومة ورؤساء الولايات من الخبراء".

ونص اتفاق الإعلان السياسي الذي وقع، مؤخرا، بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على منح الأخيرة الحق في تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية من الكفاءات، لإدارة الفترة الانتقالية التي ينتظر أن تمتد إلى 3 أعوام و3 أشهر.