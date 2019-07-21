وكتب الجبير في تغريدة على "تويتر": "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي".

وأكد الجبير أن "على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً"

وتابع: "على المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".

واحتجز الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، في مضيق هرمز الناقلة "ستينا إيمبيرو" التي يملكها سويدي وترفع علم بريطانيا، إثر خرقها "القواعد البحرية الدولية" في المضيق، الذي تمر من خلاله ثلث كميات النفط المنقولة بحرا في العالم.

وبررت إيران احتجاز الناقلة قبالة مرفأ بندر عباس بأن السفينة لم تستجب لنداءات وأطفأت أجهزة إرسالها بعد اصطدامها بسفينة صيد.