وأتمت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات وصول الركاب وخروجهم من مبني الركاب رقم 3 بالمطار، في حين أكلمت إجراءات سفر ركاب آخرين متوجهين إلى فرانكفورت على الرحلة نفسها.

وكانت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أعلنت مساء السبت تعليق رحلاتها إلى القاهرة، مشيرة إلى أن هذه الإجراء جاء "نظرا لأن السلامة هي دائما على رأس أولويات لوفتهانزا".

وقالت الشركة في وقت سابق إنها "علقت مؤقتا رحلاتها للقاهرة ويجري تقييم الموقف".

وجاء إعلان لوفتهانزا بعد ساعات من إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية، في بيان لها مساء السبت، أنها علقت رحلاتها إلى القاهرة 7 أيام "كإجراء احترازي" من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك.

من جانبه، أبدى سفير المملكة المتحدة لدى مصر، جيفري آدامز، اعتذاره خلال لقاء وزير الطيران المدني المصري، يونس المصري، لعدم إخطار السلطات المصرية مسبقا بقرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية إلى القاهرة.

وأكد ان هذا القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، خاصة على ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية، وذلك بشهادة لجان المرور الدولية، ومن بينهم لجنة المرور البريطانية.