وأكدت إدارة قطار الحرمين، أنه تم إدراج الرحلات لتتوافق وتتناسب مع خطط تفويج وتنقل الحجاج بين الحرمين الشريفين لتصبح 64 رحلة أسبوعيا، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية لما يوازي 80 رحلة.

ويأتي إطلاق قطار الحرمين، الذي يعد أحد أسرع 10 قطارات في العالم، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن اهتمام حكومة المملكة بالأماكن المقدسة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية.

ويعمل على الخط 35 قطارا تتنقل بين 5 محطات في مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبد العزيز (جدة)، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية (رابغ)، والمدينة المنورة.

وترتبط القطارات بشبكة كهربائية مزدوجة بطول 450 كم، فيما يتكون القطار الواحد من 13 عربة منها 4 للأعمال و8 للاقتصادي وعربة طعام.

وتبلغ سعة القطار الواحد 417 مقعدا، بينما تصل سرعته 300 كيلومترا في الساعة، حيث يقطع مدة الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة تقريبا.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع دشنه الملك سلمان بن عبد العزيز قبل عدة أشهر.