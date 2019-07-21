وأضاف المصدر، ان السفارة البريطانية أكدت أن القرار لم يصدر عن وزارة النقل أو الخارجية البريطانية، وجاري تدقيق المعلومة، بالتنسيق مع وكيل شركة الخطوط البريطانية بالقاهرة.

وتابع أن وزارة الطيران المدني رفعت السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينغ 787 (دريم لاينر) الجديدة، لتسيير رحلة جوية إضافية بدءا من الاثنين، إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، لنقل الركاب خلال هذه الفترة.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية قد أشارت في بيان لها أنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام، بدءا من السبت، "كإجراء احترازي"، مشيرة إلى أنه "نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم، وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة من أجل مزيد من التقييم".