ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المصدر قوله، بأن وزارة الخارجية السعودية تلقت طلبا من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية في الرياض لنقله إلى سلطنة عُمان، بعد تحسن حالته الصحية، وذلك في إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه حول عملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) إلى أحد مستشفيات مدينة جازان إثر إصابة بالغة تعرض لها خلال وجوده على متن السفينة التي تتمركز شمال غرب الحديدة.

وأوضح المصدر، أنه "تم نقل المواطن الإيراني المذكور إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته".



وأضاف أن "عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له ومن ثم نقله إلى سلطنة عُمان بعد تحسن حالته الصحية، يأتي بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان".

كما أكد المصدر أن تقديم الرعاية الصحية للمواطن الإيراني جاء انطلاقا من مواقف السعودية الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة والقيام بدورها الإنساني دون تسييس، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي.