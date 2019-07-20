وأكد المالكي أنه في الوقت الذي تستمر المليشيا الحوثية بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن السبت، عن البدء بعملية نوعية لاستهداف أهداف عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء.

وطلب تحالف دعم الشرعية من المدنيين في محافظة صنعاء تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف.

وأوضح بيان التحالف أن الأهداف العسكرية تشمل مواقع دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ باليستية تابعة للمليشيات الحوثية، منوها إلى الدفاعات الجوية لتلك الميليشيات تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.