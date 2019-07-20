وأوضحت القيادة في بيان أن العملية تشارك فيها مختلف قطاعات وفروع القوات الأمنية العراقية، بالإضافة إلى الفرقة المدرعة وميليشيات الحشد الشعبي، بحسب ما ذكر مراسلنا في العراق.

وأكد البيان أن العملية تأتي بدعم جوي من الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي.

وكان نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير يار الله أعلن في بيان في السابع من يوليو بدء المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر"، التي استهدفت ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، وصولا إلى الحدود السورية.

لجنة لتقصي الحقائق

وفي الأثناء أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن حادثة قصف طائرة مسيرة مجهولة لمعسكر الشهداء التابع لميليشيا الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

وكان المعسكر، الذي يوجد فيه مستشارون إيرانيون ومن حزب الله اللبناني، تعرض فجر الجمعة، إلى قصف بواسطة طائرة مسيرة.

وأكدت مصادر عراقية محلية مقتل 15 عنصرا من قادة حزب الله اللبناني ممن يعرفون بالمستشارين العسكريين من جراء هذه الضربة.