وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 97 مواطنا برصاص الجنود الإسرائيليين، كما جرى التعامل مع حالات اختناق ميداني، وأصيب 4 مسعفين وصحفيين، الجمعة.

وشارك آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة في فعاليات أطلق عليها "جمعة حرق العلم الإسرائيلي"، ضمن الجمعة الـ 67 بحراك مسيرات العودة وكسر الحصار.

وتطالب هذه المسيرات بعودة الفلسطينيين لمنازلهم التي هٌجروا منها في حرب عام 1948، وباتت حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد حذرت الفلسطينيين من المشاركة في المسيرة، وألقت منشورات باللغة العربية على المناطق الحدودية، دعت فيها سكان القطاع إلى الابتعاد عما أسمتها "أعمال العنف والفوضى".

وبدأت "مسيرة العودة الكبرى"، وهي موجة احتجاجات فلسطينية، في 30 مارس، ومنذ ذلك التاريخ قتل عشرات الفلسطينيين، وأصيب الآلاف، بالرصاص الإسرائيلي والغاز المسيل للدموع.