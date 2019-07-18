وذكرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إن الاجتماع المزمع يأتي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وبولندا، وبمشاركة أكثر من 60 دولة، كإحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد بمدينة وارسو في شهر فبراير الماضي.

وأكدت الخارجية البحرينية أن "هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به مملكة البحرين للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإدراكا منها للمخاطر التي تهدد المنطقة في ظل ممارسات إيران التي تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية والجوية، وتجسيدا لسياسة مملكة البحرين المرتكزة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة كافة المشكلات والأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين".

وشددت وزارة الخارجية على أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى بين العديد من دول العالم، للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم أجمع.

وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك قال إن الاجتماع الخاص ببحث الأمن البحري في الخليج، سيُعقد الخريف المقبل.

وأضاف أن الدعوة للمشاركة ستوجه إلى جميع الدول الـ 65 التي حضرت اللقاء في وارسو.

وأشار هوك إلى أن الولايات المتحدة تريد مشاركة مزيد من دول الشرق الأوسط في المبادرة الأميركية لتأمين الملاحة في الخليج.

ولم يعلن هوك عن الدول التي ستشارك في اجتماع البحرين، لكنه قال إنه سيتم الكشف عن تفاصيل الاستراتيجية الأميركية لحماية خطوط الشحن في مؤتمر مشترك مع وزارة الدفاع الأميركية خلال الأيام المقبلة وستجري دعوة الدول الأخرى لدعم الاستراتيجية.