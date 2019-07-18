وقال غريفيث، خلال جلسة بالأمم المتحدة بشأن اليمن، إن العملية العسكرية مستمرة في جبهات عدة باليمن وقرب حدود المملكة العربية السعودية.

وكثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤخرا، من إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أهداف وأعيان مدنية تجاه الأراضي السعودية، وأعلن التحالف العربي، يوم الأربعاء، إسقاط طائرة حوثية مسيرة أطلقت من اليمن صوب جازان.

وأبدى المبعوث الدولي، أمله في أن يسمح التقدم في الحديدة، غربي اليمن، بالتركيز على العملية السياسية، وقال إن بعثة الأمم المتحدة كانت حكما ذا مصداقية وحياد.

وأكد غريفيث الذي زار صنعاء، مؤخرا، أن الحديدة هي البوابة المحورية لعملية السلام في اليمن، وأضاف أن كافة الأطراف تؤكد على الحل السياسي.

وأشار المبعوث الدولي، إلى وجود عائق أمام حل الأزمة، وهو الاتفاق على القوات الأمنية المحلية.