وقال قادة كبار في المعارضة السورية الأربعاء إن روسيا أرسلت قوات خاصة خلال الأيام الماضية للقتال إلى جانب قوات الجيش السوري التي تسعى جاهدة لتحقيق مكاسب في هجوم مستمر منذ أكثر من شهرين بشمال غرب البلاد للسيطرة على آخر معقل للمعارضة.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية قولها "لم تكن لروسيا وليس لديها حالياً قوات برية في سوريا".