ومن المقرر أن يحضر بن صالح مباراة منتخب بلاده أمام نظيره السنغالي، الجمعة، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الأولى التي يقوم بها بن صالح منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي قضى في الحكم نحو 20 عاما.

وسيحضر بن صالح مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا، رفقة الرئيس المصري والرئيس السنغالي ماكي سال.

وتأھل "الخضر" إلى نھائي البطولة عقب فوزھم الأحد الماضي على منتخب نیجیريا 2-1 في الدور النصف النھائي.

تجدر الإشارة إلى أن أول زيارة خارجية للرئيس السيسي بعد توليه منصبه كانت إلى الجزائر في أواخر يونيو 2014.