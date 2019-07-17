وقتل مسلحان في وقت سابق الأربعاء نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق، بالإضافة إلى شخص آخر، في إطلاق للنار في مدينة أربيل، وأكدت الخارجية التركية مقتل الدبلوماسي.

وأطلق مسلحان النار على الدبلوماسي التركي، بينما كان يتناول الطعام داخل مطعم بأحد الأحياء الراقية التي تخضع لمراقبة أمنية مكثفة في المدينة.

وطوقت قوات الأمن في كردستان العراق مكان الحادث، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطعم، وشرعت في البحث عن منفذي الهجوم اللذين لاذا بالفرار.

وتوعدت تركيا بالقيام بـ"الرد المناسب"، على الهجوم، وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على حياه في تويتر: "سنقوم بالرد المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان".

وأدانت وزارة الخارجية العراقية مقتل الدبلوماسي التركي ومرافق عراقي في محافظة أربيل، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إن بغداد تبذل جهودا بالتنسيق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادث.

كما أدانت قوات الأمن الداخلي في إقليم كردستان العراق (الأسايش) "بأشد العبارات" الهجوم، وقالت إن حكومة كردستان العراق بدأت تحقيقا شاملا في الواقعة.

ويخضع الحي الذي وقع فيه الحادث إلى مراقبة أمنية كثيفة، إذ يضم عددا كبيرا من مقرات القنصليات ويقطنه عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب.

ودأبت تركيا على قصف مواقع تابعة لجماعات كردية مسلحة في كردستان العراق تعتبرها أنقرة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور لدى أنقرة.