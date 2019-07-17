وكتب إبراهيم كالين على "تويتر": "سنقوم بالرد المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان"، لكن دون تحديد من يقف وراء الهجوم.

وكانت وزارة الخارجية التركية أكدت الأربعاء مقتل "موظف" في قنصليتها في أربيل كبرى مدن إقليم كردستان العراق، في هجوم مسلح.

وقالت الوزارة في بيان إن الموظف قتل إثر هجوم وقع أمام القنصلية.

ودانت قوات الأمن الداخلي في الإقليم (الأسايش)، "بأشد العبارات" إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل دبلوماسي تركي وشخص مدني وإصابة شخص آخر.

وقالت القوات إن حكومة إقليم كردستان العراق بدأت تحقيقا شاملا في الواقعة.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في أربيل، الأربعاء، بمقتل نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق وشخص آخر، في إطلاق للنار في مدينة أربيل شمالي العراق، كما أكدت الخارجية التركية النبأ.

وذكر أن قوات الأمن في كردستان العراق طوقت مكان الحادث، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطعم، وتبحث عن منفذي الهجوم اللذين لاذا بالفرار.

ويخضع الحي الذي وقع فيه الحادث إلى مراقبة أمنية كثيفة، إذ يضم عددا كبيرا من مقرات القنصليات ويقطنه عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب.