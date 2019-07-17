وأوضح العقيد المالكي، أنه "في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين".

وأضاف المتحدث أن "هذه المحاولات تكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيات وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي".

وأشار المالكي إلى أن الطائرة التي أطلقها إرهابيو الحوثي كانت تستهدف الأعيان المدنية في مدينة جازان، جنوبي السعودية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويأتي إسقاط الطائرة الجديدة فيما صرح المالكي أن قوات التحالف تمكنت مساء الثلاثاء، من "اعتراض وإسقاط 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها".

ويوم الاثنين، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن ميليشيات الحوثي "ارتدت عن القرارات الأممية لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة"، وذلك خلال استقباله المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفث.