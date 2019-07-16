وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت مساء الثلاثاء من "اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها".

وأوضح العقيد المالكي أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف المطارات المدنية في كل من أبها وجازان ونجران، وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين.

وأضاف أن ذلك ما يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني ودول الجوار واستخدامها للأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية الإرهابية لدى الميليشيا الحوثية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إسقاط قوات التحالف طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

ونتج عن عملية اعتراض وإسقاط الطائرتين في خميس مشيط سقوط شظايا وأجزاء بأحد الأحياء السكنية، مما أدى إلى تضرر أحد المباني السكنية بشكل طفيف وبعض المركبات، من دون وجود خسائر بالأرواح.